Inter, pagelle CdS – Due giocatori da 7, Lautaro il peggiore. Dzeko prende 6,5

Ecco i giudizi del Corriere dello Sport dopo la vittoria in rimonta dei nerazzurri di Inzaghi per 3-1 contro i viola

È Lautaro Martinez il peggiore in campo dell’Inter dopo il 3-1 con la Fiorentina secondo il Corriere dello Sport. Voto 5,5 per il Toro, che “non segna, ma partecipa, si batte. L’errore davanti a Dragowski è grave”, si legge sul quotidiano. Da 6,5 Dzeko , ecco il giudizio: “Non ha molte palle giocabili. Ma alla prima, sull’angolo di Calhanoglu, completa il sorpasso con un colpo di testa, specialità della casa”.

Il migliore è Handanovic che prende 7 in pagella: “Pronti via: in dieci minuti si erge a salvatore della patria su Gonzalez, su Vlahovic, su Biraghi. Tiene a galla l’Inter”. Come lui, anche Perisic da 7: “Ben contrastato da Benassi in avvio, è forte l’interista più ritrovato nella ripresa. Con il suo gol chiude la partita”, spiega il quotidiano.