Inter-Sheriff, pagelle Repubblica: Dzeko e de Vrij top, due rimandati

I giudizi di Repubblica dopo la vittoria di ieri dell'Inter con lo Sheriff in Champions League: ecco top e flop

Top e flop della sfida vinta dall’Inter contro lo Sheriff in Champions League nella serata di ieri. Secondo La Repubblica, i migliori in campo dei nerazzurri sono stati de Vrij e Dzeko, 7,5 per entrambi. “Vince sempre con Traoré. E poi segna lui. Magnifico”, si legge in merito alla prova del difensore. “Sbaglia un gol banale, ne segna uno i gran difficoltà, è sempre nel gioco”, il giudizio invece per Dzeko. Rimandati invece due giocatori: Samir Handanovic e Denzel Dumfries, 5,5 per entrambi. “Poche parate, manca quella su Thill”, la pagella del capitano; “annaspa nei recuperi, si mangia due gol facilitati come le parole crociate. Poi l’assist del 3-1”, quella dell’olandese invece.