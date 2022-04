Inter, le pagelle CdS: Lautaro il migliore. Brozovic da 7,5, due insufficienze

Top e flop di Spezia-Inter, lato nerazzurri. Il migliore in campo è Lautaro Martinez, ecco invece i due rimandati

Top e flop di Spezia-Inter, lato nerazzurri. Il migliore in campo per il Corriere dello Sport è Lautaro Martinez, voto 7,5 in pagella per il quotidiano. “Una rete e un assist partendo dalla panchina: dopo un mese difficile, aveva bisogno di una prestazione così”, si legge. 7,5 anche per Brozovic, autore del primo gol stagionale e di una prova da vero leader. Rimandati solo due giocatori: 5,5 per i due attaccanti titolari, ovvero Dzeko e Correa.