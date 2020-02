Inter, in un anno +58% follower su Linkedin: toccata quota 50mila. E i post più visti…

L’Inter è su Linkedin dal 2016 e oggi la sua pagina ha toccato quota 50mila iscritti. Il club in un post spiega che nell’ultimo anno si è registrato il 58% in più di adesioni alla pagina. “Abbiamo centrato questo obiettivo. Continuiamo a crescere insieme con uno sguardo al futuro, cercando sempre di migliorare le connessioni tra i professionisti di ogni settore e di aumentare la nostra rete globale come club, fuori e dentro il campo”.

Il club spiega che c’è stato anche un aumento delle assunzioni fatte attraverso il noto social network: 25% in più. Poi racconta anche, con i numeri, quali sono i post più visti pubblicati su Linkedin. Al terzo posto l’inaugurazione della nuova sede nerazzurra in via della Liberazione con 111mila visualizzazioni. Al secondo posto l’annuncio dell’arrivo di Conte visto ben 125mila volte attraverso la nota piattaforma. E sul primo gradino del podio l’arrivo di Eriksen: 200mila views.

(Fonte: linkedin.com/company/f.c.internazionale-milano-spa)