Inter, nuovo SA. No tagli per lista Champions, ma paletti sul mercato: ecco cosa accadrà

Secondo ultime indiscrezioni, l'Inter entro fine agosto firmerà con l'UEFA un nuovo Settlement Agreement per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario. Sarà un accordo triennale, che non prevede tagli alla lista Champions League, ma introdurrà dei paletti sul mercato. Scrive calciomercato.com:

"Intanto è importante dire che non ci sarà alcun taglio nella lista Champions. Per l’Inter è invece prevista una multa che potrà aumentare o diminuire a seconda degli obiettivi che i nerazzurri raggiungeranno. L’accordo tra Inter e Uefa sarà su base triennale, diversamente da Juventus e Milan, che invece pare abbiano stretto un accordo annuale. Chiaramente il tutto potrà pesare anche sul mercato, perché tra i paletti previsti c’è anche l’equilibrio tra costi e ricavi, dati che per adesso l’Inter ha deciso di non divulgare".