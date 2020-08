“Conte non ha posto alcuna questione di mercato come pregiudiziale. Il mercato nella riunione con la società non c’entra nulla, se non in normale dialettica sul progetto. La questione è diversa: il processo decisionale e comunicativo nell’Inter, l’essere impermeabili dall’esterno”. Così Tancredi Palmeri, noto giornalista, in merito alle richieste che Antonio Conte presenterà all’Inter nel faccia a faccia con la società il prossimo martedì.