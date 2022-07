Inter, Palmeri: “Tanto valeva che Zhang desse il via libera per Dybala perché…”

"La cosa assurda per l’Inter è che dovrà comunque liberarsi di Sanchez e Pinamonti. Quindi tanto valeva che Zhang desse comunque in anticipo il via libera per Dybala (che avrebbe comunque richiesto anche l’uscita di uno tra Dzeko e Correa, ma intanto…)". Così Tancredi Palmeri, giornalista, in merito all'arrivo sfumato di Paulo Dybala all'Inter: il centravanti argentino, infatti, stanco di aspettare i nerazzurri, ha deciso di accasarsi alla Roma.