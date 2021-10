CorSera – Inter, in panchina c’è un tesoro. Il rovescio della medaglia è capire…

I quattro cambi in un colpo solo di Inzaghi hanno cambiato il volto dell'Inter e permesso alla squadra di vincere contro il Sassuolo

I quattro cambi in un colpo solo di Simone Inzaghi hanno cambiato il volto dell'Inter e permesso alla squadra di ribaltare il match contro il Sassuolo. "Inzaghi i cambi li ha azzeccati, non è la prima volta. Da quando la Fifa ha introdotto le cinque sostituzioni (maggio 2020) le grandi squadre hanno avuto un evidente vantaggio: sfruttare la panchina lunga e di qualità. Un privilegio che le piccole non hanno. Inserire in un colpo solo Dzeko, Vidal, Dimarco e Darmian stravolge gli equilibri", sottolinea il Corriere della Sera.