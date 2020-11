Cds: “Inter, l’1-1 sa di brodino. Tutte e due contente e anche rammaricate perché…”

“Tutte e due contente e al tempo stesso rammaricate“. Apre così l’analisi del Corriere dello Sport in merito al pareggio di ieri tra l’Atalanta e l’Inter. Il quotidiano spiega come questo punto non giovi a nessuno in termini di classifica: “Perché se è vero che Atalanta e Inter arrivano alla sosta senza perdere l’ultima gara, cosa fondamentale dopo gli scivoloni di martedì in Champions, entrambe hanno la chiara sensazione di aver sprecato una grande occasione per fare un importante balzo in avanti in classifica.

Soprattutto Conte che, grazie all’incornata del Toro Martinez, si era trovato avanti di un gol e aveva avuto il match point sui piedi di Vidal e Barella. L’1-1 finale, così, ha il sapore del brodino per Handanovic e compagni, scavalcati dalla Roma e ora settimi in classifica, ma neppure Gasperini, che nelle prime 10 sfide ufficiali di questa stagione non ha mai tenuto la porta inviolata (21 reti al passivo), può essere del tutto soddisfatto”.