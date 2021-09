CdS – Inter, reazione da squadra vera: Inzaghi azzecca i cambi, pareggio giusto

Gol, occasioni da entrambe le parti e un finale thriller: termina 2-2 la sfida di San Siro, gara per cuori forti

"Classifica a parte, Inzaghi non può essere arrabbiato per quel che riguarda la prestazione dei suoi: ha visto interrompersi la striscia di 18 successi di fila in campionato a San Siro, ma di fronte si è trovato una Dea in grande giornata, con Malinovskyi in versione super. L'ucraino, magari per far capire all'Inter cosa l'aspetta martedì in Champions sul campo dei connazionali dello Shakhtar Donetsk, è stato un'autentica spina nel fianco e, quasi da solo, ha portato i suoi dallo 0-1 a un passo dal 3-1. Handanovic e compagni sono riusciti a evitare il ko grazie a una reazione da squadra vera e alle sostituzioni azzeccate dall'ex allenatore della Lazio: ci hanno provato fino alla fine trascinati da Dzeko, al quinto centro in sei presenze, ma l'ex Gasperini non è crollato. Giusto così: un match del genere, con duelli a tutto campo, contrasti e tanta corsa, non meritava risultato diverso".