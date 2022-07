Inter, pareggio meritato contro il Lione: Inzaghi sorride, ecco le note positive

Pareggio in rimonta per l'Inter nel test amichevole di ieri sera contro il Lione. Questa l'analisi del Corriere della Sera: "Sotto 0-2, la squadra di Inzaghi mette su gli occhi feroci e trova un pareggio meritato, proprio come era successo con il Monaco due settimane fa. Tante le note positive. Lautaro si muove a meraviglia attorno al suo amico Romelu: si guardano, si trovano, si completano come ai vecchi tempi. Quando escono i tifosi presenti all'Orogel Stadium si alzano in piedi ad applaudire. Identica scena per l'esordio stagionale di Milan Skriniar, in campo nell'ultima mezzora. [...] I francesi hanno più benzina nelle gambe e lo dimostrano all'inizio, quando impongono un ritmo alto alla partita. Ma l'Inter, che Inzaghi propone con una formazione vicina a quella tipo, regge al primo tentativo di strappo dei francesi, con Dimarco e Lukaku sfiora il gol del vantaggio e va sotto proprio nel momento migliore: cross dell'ex Milan Paquetà e capocciata vincente di Lacazette, tornato a casa dopo cinque anni all'Arsenal. In svantaggio i nerazzurri perdono la bussola e annaspano fino all'intervallo: la scossa allora arriva con il 2-0 firmato da Cherki. L'Inter si aggrappa alle spalle di Lukaku, che suona la carica e spinge in rete un cross perfetto di Dimarco (tra i migliori, un jolly prezioso). Nel forcing nerazzurro Lautaro pesca il taglio di Barella che con un pallonetto supera Lopes: da 0-2 a 2-2 in poco più di dieci minuti. Nel finale c'è spazio per Gosens ma protagonista è Onana (alla prima da titolare), riflesso decisivo su Dembelé che sigilla il pareggio. Partita vera e per questo utile a Inzaghi. L'Inter è ancora in rodaggio ma ha carattere e di nuovo la Lu-La. Non è poco".