Nell’analizzare la partita tra Inter e Parma, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, fa una battuta il mancato rigore all’Inter che, visto il periodo, suscita un sorriso amaro: “Il VAR in Serie A è in lockdown“, scrive lo stesso Biasin.

Il giornalista, però, non manca di criticare Conte in relazione all’assetto tattico della squadra nerazzurra: “Con un solo assetto tattico non si va lontano“.