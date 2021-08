Inter-Parma, Lautaro già in forma. Brozovic il migliore. E per due si prospetta…

Dall'amichevole contro il Parma arrivano importanti segnali per Simone Inzaghi

Dall'amichevole contro il Parma, arrivano altre buone indicazioni per Simone Inzaghi. Dopo un primo tempo giocato a ritmi bassi, nella ripresa la squadra nerazzurra ha lanciato segnali importanti in vista della prima di campionato contro il Genoa. La Gazzetta dello Sport analizza così la prova della squadra: "Lautaro si è mosso come se non avesse fatto neanche un giorno di vacanza. È stato lui a ispirare l’1-0 di Brozovic dopo un quarto d’ora del secondo tempo. Proprio il croato è stato il migliore della compagnia, ma in generale l’intera squadra si è svegliata dopo un primo tempo sonnecchiante".