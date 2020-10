Le rivali – Parma, Carli: “Covid? Nessun alibi. Inter grande squadra, Conte straordinario”

A parlare della partita contro l’Inter di scena alle 18 a San Siro è intervenuto anche il direttore sportivo del Parma, Marcello Carli, che ha dichiarato:

“Potremmo star qui a trovare mille alibi, peraltro reali e difficili da gestire. Ma dobbiamo essere contenti di giocare contro l’Inter e che il campionato stia andando avanti. Non dobbiamo avere negatività. Sappiamo che questo è il momento, ma sappiamo anche dove vogliamo arrivare. Non siamo ancora riusciti a lavorare con il gruppo al completo, ma ci arriveremo. Giocare contro l’Inter è comunque una soddisfazione. Cambio modulo Inter? E’ l’ultimo dei miei pensieri, non sono i numeri che fanno la differenza, ma lo spirito e la qualità dei giocatori. L’Inter ha grandi giocatori e un allenatore straordinario. Quando il gruppo sarà unito, proveremo ad alzare il livello“.

(Fonte: Sky Sport)