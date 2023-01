Inter-Parma, chance per due in particolare. “Avranno tutti gli occhi addosso”

"Elementi come Asllani e Correa, infatti, hanno l’opportunità di mettersi in mostra e proporsi non solo come semplici alternative, ma anche come protagonisti. Insomma, quei due avranno gli occhi addosso e toccherà a loro dare risposte adeguate. Finora, per l’ex-Empoli, è stata soprattutto una questione di fiducia. Doveva essere il vice-Brozovic designato, invece, Inzaghi ha preferito andare sul sicuro, affidandosi a Calhanoglu nel momento in cui il croato si è fermato. Difficile dargli torto alla luce del rendimento del turco da regista. Forse, però, Asllani avrebbe potuto avere comunque più spazio, così da accelerare la sua maturazione sul grande palcoscenico. Invece, se dall’infermeria non dovessero arrivare buone notizie, l’esperienza dovrà farsela direttamente sul campo", analizza il Corriere dello Sport. Chance, come detto, anche per Correa che farà coppia in attacco con Lautaro.