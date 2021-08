Inter, a Parma 500 tifosi: attesa mini-contestazione per la cessione di Lukaku

Oggi l'Inter sarà di scena al Tardini per un'amichevole col Parma: è attesa una contestazione dei tifosi in merito alla vicenda Lukaku

Oggi l'Inter sarà di scena al Tardini per un'amichevole contro il Parma ed è attesa una contestazione dei tifosi in merito alla vicenda Lukaku. "Tra cori e striscioni si prospetta una mini-contestazione nei confronti del club impegnato a tamponare l’emorragia dopo la partenza di Lukaku", commenta infatti La Gazzetta dello Sport che poi sottolinea come già sotto la sede, ma in toni minori, si sia già manifestato il dissenso da parte della tifoseria per la trattativa portata a compimento con il Chelsea.