Ansa – Inter, servono certezze: niente sconti. A Parma torna Hakimi. Le possibili scelte

Conte non ha intenzione di preoccuparsi della sfida con l'Atalanta: ci sono prima i tre punti in palio del Tardini

È un buon momento ma l'Inter deve rimanere concentrata. Il prossimo impegno al Tardini, contro il Parma, è importante per trovare conferme. E Conte le avrà a partire dal campo. Perché, nonostante ci siano quattro squalificati tra i suoi uomini, potrebbe non fare conti in vista della gara di lunedì prossimo contro l'Atalanta.

"Il tecnico nerazzurro sembra comunque intenzionato a confermare la squadra che ha battuto il Genoa, fatta eccezione per la fascia destra, visto che Hakimi si riprenderà il posto da titolare dopo la gara con i rossoblu saltata per squalifica. Non dovrebbe esserci quindi nessun cambio, anche se Vidal e Young insidiano Eriksen e Perisic per una maglia dal primo minuto al Tardini", scrive l'Ansa.