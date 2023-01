Zenga: “Inter, approccio superficiale, poco concentrata. Correa? Sotto standard”

Ospite di Skysport, Walter Zenga ha parlato dell'Inter che ha giocato in Coppa Italia contro il Parma: «Ha dato impressione di essere squadra poco concentrata e superficiale, si vedeva anche dalle piccole cose. Mi sembrava una partita che si gioca con approccio superficiale contro squadre di livello più basso dopo un impegno in campionato».

«Correa ce l'ho avuto alla Samp, lo conosco bene, ho pensato che l'Inter avesse preso un fenomeno perché ha qualità pazzesche. Faccio fatica vederlo adesso, è sotto lo standard normale, sembra fuori dal gioco, ha bisogno di giocare e di sentire meno brusii intorno. Lukaku? In mezzo un anno al Chelsea dove ha giocato poco, adesso si è fatto male. E per lui che fa della condizione atletica la priorità deve giocare sempre per riconquistare la sua forma», le parole dell'ex estremo difensore sui due attaccanti nerazzurri.