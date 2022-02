Inter, tra Roma e Napoli: “Ecco la parola chiave da cui ripartire”

Dopo il ko nel derby, l'Inter torna in campo in Coppa Italia con la Roma per i quarti e poi in campionato col Napoli

Alessandro Cosattini

Dopo il ko nel derby, l'Inter torna in campo in Coppa Italia con la Roma per i quarti e poi in campionato col Napoli. La Gazzetta dello Sport si sofferma sul momento dei nerazzurri dal punto di vista psicologico: "Tutto dipende dalla capacità di reagire dopo il k.o. nel derby, che può aver minato alcune delle certezze acquisite negli ultimi tre-quattro mesi. Ma Inzaghi è stato chiaro, la scossa immediata, “orgoglio” è la parola chiave da cui ripartire", si legge.