Inter, il messaggio di Inzaghi in ottica derby. “Ad Appiano c’è una parola d’ordine”

A due giorni dal derby di Coppa Italia, Simone Inzaghi cerca di tranquillizzare e caricare la squadra in vista del Milan. "Alla Pinetina, la parola d’ordine serenità. E’ questo il messaggio che ha voluto trasmettere alla squadra Inzaghi, sostenuto da Marotta e Ausilio, entrambi presenti nel centro sportivo. E’ vero che la situazione in campionato si è complicata dopo gli ultimi risultati, ma non è nemmeno il caso di fare drammi", spiega il Corriere dello Sport che sottolinea come sia importante anche il fatto di non perdere punti nelle prossime partite, tanto che nel prossimo weekend va in scena Napoli-Milan.