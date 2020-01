Giornale – Conte ha modellato una squadra da scudetto. C’è una parola che è di casa all’Inter

L’Inter risponde presente alla Juve, batte il Napoli e si piazza di nuovo in testa alla classifica al pari dei bianconeri. Gara importante quella dell’Inter al San Paolo, la squadra di Conte inizia il 2020 nel migliore dei modi.

“Il Napoli riempie la calza dell’Inter di regali. Tre addirittura enormi che la coppia Lukaku-Martinez implacabile scarta per rispondere alla Juventus. I nerazzurri restano così appiccicati alla Signora e la vittoria del San Paolo, che mancava dal ’97, è la definitiva investitura: Conte che fa 100 vittorie in A ha modellato una squadra da scudetto a prescindere dai rinforzi del mercato, da Vidal in giù. Ma a fare la differenza sono soprattutto vittorie come quella di ieri sera, che sono un’iniezione totale di autostima: prova di personalità e senza subire la minima pressione del successo della Signora nel pomeriggio”, spiega il Giornale.

“Lukaku-Martinez è la coppia dei sogni nerazzurri, la migliora dei cinque top campionati europei. Un tris per rispondere al poker della Juventus e alla gufata di Cristiano Ronaldo che sperava nella sconfitta interista. L’ottava vittoria in nove trasferte fa volare Conte, che vince il duello tra «mediani» della panchina con Gattuso. Rino non ha ancora rimesso insieme i cocci del Napoli dopo l’addio di Carlo Ancelotti. Parlare di rincorsa alla zona Champions all’ombra del Vesuvio adesso è impossibile, mentre ormai la parola scudetto è di casa all’Inter“, aggiunge il quotidiano.