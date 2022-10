GdS – Inter, Inzaghi e la parola ‘sogno’: “Ecco perché non sa di retorica”

“La parola “sogno”, lucidata da Simone Inzaghi dopo aver regolato il Plzen, per una volta non sa di retorica: questa è davvero un’impresa coi fiocchi. L’ha fatta lui e la sua Inter, risorta proprio lungo le strade della Champions, per centrare una qualificazione che pareva impossibile. E, nello stesso momento, per rimettere in sesto l’intera stagione che poteva deragliare. Non bastasse, è il secondo anno di fila che con la gestione Inzaghi il club ottiene questo traguardo, e sempre con una giornata di anticipo”, si legge.