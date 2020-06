Marani: “Ripartenza, Lazio ci perde di più. Inter, Conte esperto in partenze brucianti”

Matteo Marani, su Skysport, ha parlato della ripresa del campionato e a proposito dei nerazzurri ha detto: «Ci metto anche l’Inter nella corsa scudetto. Se si guarda il calendario, nelle prime partite del campionato sono squadre dal nono posto in giù e la formazione nerazzurra potrebbe fare un filotto».

Poi ha anche aggiunto: «Per le partenze brucianti Conte è bravo, le sa fare. E’ un momento con fattori particolari, stiamo giocando un torneo dentro al torneo. Penso all’ultimo europeo di Conte, quando ha un obiettivo lui lo sa portare avanti. Dovrà vincere contro la Samp per farsi sotto rispetto a Juve e Lazio che è quella che perde un po’ di più in questa situazione, rispetto alle altre. La Juve ha una rosa molto competitiva. La Lazio aveva come unico vantaggio il non giocare le Coppe e ora quel vantaggio si annulla».

(Fonte: SS24)