Sky – Inter, che partenza! Inzaghi meglio di Conte, Barella e… tutti i numeri

L'analisi di Sky Sport sull'inizio di stagione dei nerazzurri di Simone Inzaghi dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina

Alessandro Cosattini

L'Inter è da sola in vetta alla classifica di Serie A, in attesa degli impegni del Milan (oggi contro il Venezia) e del Napoli (domani contro la Sampdoria). Dopo la vittoria per 3-1 di ieri contro la Fiorentina, i nerazzurri sono a quota 13 punti, davanti alla squadra di Luciano Spalletti che insegue a 12 con una partita in meno. Un grande inizio di stagione per la squadra di Simone Inzaghi, come testimoniano anche i numeri raccolti da Sky Sport.

"Inter, che partenza! Dopo 5 giornate meglio dell'anno scorso", si legge su Sky Sport. Lo dicono i numeri: 4 vinte quest'anno in Serie A contro Genoa, Bologna, Verona e Fiorentina, in mezzo solo il pareggio contro la Sampdoria per 2-2; l'anno scorso erano 3 le vittorie, con un pareggio e una sconfitta e dunque 10 punti, 3 in meno di quest'anno dopo cinque giornate. 18 i gol realizzati dalla squadra di Simone Inzaghi, 13 invece quelli messi a segno l'anno scorso dagli uomini guidati da Antonio Conte.

Sono andati a segno addirittura 11 giocatori in queste prime cinque giornate: Dzeko (4), Lautaro Martinez (3), Skriniar (2), Correa (2), Dimarco (1), Darmian (1), Vecino (1), Perisic (1), Calhanoglu (1), Vidal (1) e Barella (1). L'anno scorso erano solo 5 gli uomini gol. Il capocannoniere nerazzurro oggi è Edin Dzeko a quota 4 come detto, mentre l'anno scorso era Romelu Lukaku, con una sola marcatura in più rispetto al bosniaco. Una delle più grandi sorprese stagionali fin qui è però l'assist-man, ossia Nicolò Barella, già a quota 4; l'anno scorso, lo stesso Barella e altri tre giocatori erano a 2 assist a questo punto del campionato. E infine Sky sottolinea la grande tenuta difensiva dell'Inter di Inzaghi, che ha subito solo 5 gol in altrettante partite, mentre quella di Conte era già a 8. Si spiega soprattutto con questi numeri la super partenza dei nerazzurri di Inzaghi in Serie A...