Inter, oggi ultimo allenamento alla Pinetina e partenza per Riyad. Lukaku…

Archiviato il successo di misura contro il Verona, per l'Inter è ora tempo di pensare alla sfida di Supercoppa contro il Milan, in programma mercoledì a Riyad, in Arabia Saudita. Questo il programma dei nerazzurri, riepilogato dal Corriere dello Sport: "Un ultimo allenamento alla Pinetina e poi la partenza per Riyad. Questa mattina, l'Inter si ritroverà nel suo centro sportivo e, dopo la seduta di lavoro e il pranzo, il gruppo salirà sul pullman con destinazione Malpensa. Il charter per Riyad decollerà nel primo pomeriggio, attorno alle 15.

Si imbarcherà anche Lukaku, che è rimasto fuori dai convocati per il match con il Verona proprio per avere l'opportunità di sostenere altri due veri allenamenti e migliorare la sua condizione. Difficile immaginare che possa essere titolare in Supercoppa, ma non è nemmeno il caso di escluderlo del tutto. Di sicuro è un'opzione che Inzaghi vuole avere a disposizione. [...] L'arrivo della truppa nerazzurra in Arabia Saudita è previsto in serata. Poi ci sarà il trasferimento in albergo - della comitiva fa parte anche Steven Zhang -, mentre, all'indomani, Inzaghi guiderà il primo allenamento in terra asiatica".