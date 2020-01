Inter, la partenza sprint non basta: ecco perché Conte chiede rinforzi

Migliorare il rendimento nel secondo tempo. È questo l’obiettivo dell‘Inter al giro di boa. Al termine del girone d’andata, i numeri mostrano un calo nella ripresa. Tuttosport riporta i numeri dei nerazzurri: in 26 gare ufficiali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, la squadra di Conte ne ha sbloccate ben 14 nel primo tempo . Situazione migliorata solo 4 nella ripresa (Milan, Parma, Verona e Bologna), mentre in 6 occasioni è peggiorata: è il caso delle sfide di Dortmund e Barcellona in Champions e Juventus e Fiorentina in campionato.

“Decisamente più numerosi anche i gol segnati nei primi 45 minuti rispetto ai secondi: 31 contro 23. Un dato in controtendenza rispetto alla statistica generale. Di solito si segnano più gol nei secondi tempi quando le squadre si allungano” scrive Tuttosport.

Il quotidiano spiega la causa delle richieste sul mercato di Conte: “La sensazione è che chieda ai suoi giocatori di chiudere prima possibile le partite perché alcuni infortuni autunnali hanno limitato le alternative, soprattutto in rapporto alla panchina più lunga della Juventus. Una carenza che ha comportato un calo alla distanza in alcune partite“.