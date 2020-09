Inter partita alla volta di Napoli, poi raggiungerà Benevento. Vidal può partire titolare

Proprio in conferenza stampa Antonio Conte aveva parlato dell’abbondanza nei numeri del suo centrocampo. Ma prima di partire per Benevento è arrivata la notizia di uno stop di Nainggolan a causa della faringite. Il calciatore dell’Inter si era allenato questa mattina, ma evidentemente non stava bene: ha lasciato il centro sportivo a bordo della sua auto a fine giornata. I suoi compagni invece sono partiti dalla Pinetina con due pullman, destinazione aeroporto di Napoli. Poi la formazione nerazzurra raggiungerà la città che ospiterà la partita domani alle 18. A Skysport sottolineano che il belga non avrebbe giocato da titolare. Vidal invece dovrebbe essere titolare in mediana.

(Fonte: SS24)