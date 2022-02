Inter, quando rientra Correa? “Punta a tornare per questa partita”

Quando torna Joaquin Correa? Si avvicina il momento del rientro in campo dopo l'infortunio muscolare alla coscia sinistra

Quando torna Joaquin Correa? L'argentino è attualmente ai box per una distrazione ai flessori della coscia sinistra, ma il rientro ancora non è imminente. Come svela La Gazzetta dello Sport, "Correa sta meglio e punta a tornare per l’andata col Liverpool". Niente Roma e Napoli, la sfida coi Reds è in agenda il 16 febbraio alle 21.