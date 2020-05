E se l’Inter non giocasse più in Lombardia? GdS: “Diversi sì politici, la Serie A però…”

Non giocare in Lombardia ma in altre regioni meno colpite dal Coronavirus. Non è una proposta inedita, perché nelle scorse settimane tale ipotesi è stata avanzata anche da esponenti importanti del mondo del calcio. Un’ipotesi che sembra poter rimanere tale, anche perché dalla Lega non arrivano segnali favorevoli. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport:

“Non c’è una sola Italia, lo dice la mappa dei contagi che indurrebbe a prendere in considerazione l’idea di evitare di giocare nelle regioni più a rischio. Ma questa possibilità, che ha ricevuto diversi consensi nella politica, continua a essere vista con freddezza (per ora) dalla Lega di serie A. Che non vuole evidentemente aggiungere troppe variabili a un quadro che già ne contiene troppe. In effetti, dalla necessità di implementare la copertura assicurativa alle preoccupazioni dei calciatori e dei medici sociali, ci sono ancora molte cose da mettere a posto”