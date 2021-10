Inter, dal bivio con lo Sheriff al big match con la Juve: tutti gli appuntamenti di ottobre

Per l'Inter di Simone Inzaghi è iniziato un mese, quello di ottobre, molto importante nell'economia della stagione 2021-22

Per l'Inter di Simone Inzaghi è iniziato un mese, quello di ottobre, molto importante nell'economia della stagione 2021-22. Ad attendere i nerazzurri, infatti, ci sono molti impegni cruciali, sia in campionato che in Champions League. Sfida contro il Sassuolo a parte, infatti, l'Inter tornerà in campo dopo la sosta subito in una partita difficile e affascinante come quella contro la Lazio all'Olimpico, in programma il 16. Pochi giorni dopo, la gara-bivio in Champions League contro lo Sheriff. Senza contare il derby d'Italia contro la Juventus il 24. Ecco, nel dettaglio, tutti gli impegni: