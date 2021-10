UFFICIALE – Inter-Beretta, rinnovo dell’accordo fino al 2023: la nota del club

La partnership tra Inter e Fratelli Beretta si rafforza: il marchio diventa Official Regional Partner dei Campioni d’Italia fino al 2022-23

La partnership tra Inter e Fratelli Beretta si rafforza: il marchio di eccellenza del settore agroalimentare e sinonimo di italianità nel mondo da otto generazioni, già Official Supplier del Club Nerazzurro, diventa Official Regional Partner dei Campioni d’Italia fino alla stagione 2022-23.

“Siamo orgogliosi di continuare il percorso con i Campioni d’Italia qui a San Siro, La Scala del Calcio – il commento di Vittore Beretta – Come noi, l’Inter è una realtà ricca di storia e tradizione, con un forte senso di appartenenza, ma in grado di guardare sempre al futuro e di innovarsi, mantenendo saldi i valori in cui crediamo fortemente: impegno, lavoro di squadra, sacrificio e benessere del corpo e della mente”.