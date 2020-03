GdS – Inter, un passo indietro per il bene di tutti: restano però due punti interrogativi

La Serie A riparte. Decisiva, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la decisione dell’Inter di fare un passo indietro, nonostante l’intenzione di disputare prima la gara con la Sampdoria per garantire la sequenza originale degli incontri: “Dopo una lunga giornata, riempita dal consiglio di Lega (ma non dall’assemblea, le società hanno votato via Pec e non è stato raggiunto il numero legale), il calcio ha ritrovato quasi per miracolo la sua unità. Il Napoli si era aggiunto all’inizio della mattinata, ma poi anche Beppe Marotta per l’Inter ha raccolto l’appello a una sorta di decisione di unità nazionale“.

PUNTI INTERROGATIVI – “Il campionato riprende, il calendario arriverà stamattina. Resteranno però due punti interrogativi: lo spazio per Inter-Sampdoria, la partita ballerina, non c’è. Una situazione sottolineata da Marotta che però ora non si può affrontare. Bisognerà vedere quanta strada farà l’Inter in Europa League. Poi sarà necessario recuperare le semifinali di Coppa Italia: dopo Juve-Milan è saltata per decisione del prefetto anche Napoli-Inter che si sarebbe dovuta giocare oggi. Forse ci potrebbe essere la data del 20 maggio, occupata dalla finale. Finale che a quel punto non si saprebbe dove collocare. E così fra i sussurri c’è pure quello che vorrebbe un suo spostamento in agosto, modello prima Supercoppa. Tra le idee, tutte da verificare, esiste anche l’ipotesi di un torneo estivo a quattro tra le semifinaliste Juve, Inter, Napoli e Milan“.