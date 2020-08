Sky – Inter, il patto di stabilità europeo funziona. Frizioni da sistemare, ma Conte…

Il patto di stabilità europeo. Così Skysport definisce la tregua che si è stabilita tra Conte e i dirigenti della società nerazzurra dopo le parole pronunciate dall’allenatore alla fine della gara con l’Atalanta. L’attacco era andato diretto e senza giri di parole, ma le parti si sono subito spese per mettere un punto momentaneo alla questione. Tutto in vista dell’Europa League. “Conte sorride per come va la squadra e nota le mosse della società, dalla telefonata di Zhang all’ufficialità di Sanchez. Certo le frizioni non si risolvono in due giorni e servirà un confronto serio a fine stagione. Ma sull’immediato le cose girano. Lukaku segna il 30esimo gol in stagione su assist di Bastoni. Giocatore che Conte ha voluto trattenere e ha lanciato senza timori. La squadra sembra essere tornata ad essere quella di inizio campionato. 3-5-2 compatto, più equilibrio a centrocampo, riesce a soffrire con lucidità e senza sbandare, così non ha subito gol per la quinta volta consecutiva. Il gol di Eriksen e la dedica che gli è arrivata da Lukaku. L’ambiente di compatta per provare centrare una vittoria in EL. C’è da mantenere questo stato più a lungo possibile. La medicina è vincere”, ha sottolineato Matteo Barzaghi.

(fonte: SS24)