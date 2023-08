Inter-Pavard, Marotta e Ausilio rassicurati. TS: “Baschirotto tra le alternative”

“Marotta e Ausilio hanno avuto un nuovo confronto con la dirigenza del Bayern e hanno ricevuto le rassicurazioni del caso - riferisce Tuttosport -. L'accordo trovato a inizio settimana per un trasferimento a titolo definitivo per 30 milioni più di 2 bonus è saldo e verrà rispettato, grazie anche all'arrivo di un nuovo difensore (condizione che i tedeschi avevano comunque già specificato ai nerazzurri al momento dell’accordo)”.

L’Inter si cautela e valuta le alternative. Come rivela il quotidiano, nelle ultime 24 ore ha comunque riaperto alcuni file - Schuurs del Torino (ma più caro di Pavard), Tanganga del Tottenham e Baschirotto del Lecce - per eventuali piani d'emergenza in caso di clamoroso dietrofront del Bayern.