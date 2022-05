Inter maestra di rimonte, CorSera:”Nessuno fa meglio in Europa: ecco i numeri”

L’Inter non vuole perdere la testa, tifa Verona per tenersi il primo posto e lo scudetto

"Pioli fa partire il countdown tra gli scongiuri di Inzaghi. L’Inter non vuole perdere la testa, tifa Verona per tenersi il primo posto e lo scudetto. Ai rossoneri serve un risultato positivo per riportarsi davanti, i nerazzurri sperano in una salvifica sconfitta". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito all'importanza di Verona-Milan sull'esito del campionato. "La partita del Bentegodi sarà vissuta a nervi tesi, avrà un’incidenza inevitabile sulla volata scudetto, con sempre meno margini di manovra per l’Inter, tornata un po’ più pazza e vincente, con gli ultimi due successi su Udinese e Empoli dopo il k.o. di Bologna, pagato a caro prezzo e di cui si sente ancora l’eco delle polemiche, riattizzate dal tecnico dei rossoblù, Sinisa Mihajlovic. «L’Inter ha provato a vincerla prima in tribunale perché sul campo non l’avrebbero mai vinta». Parole sgradite per l’ambiente interista che ha preferito non rispondere", spiega ancora il quotidiano.