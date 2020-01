CdS – Tutti pazzi per Politano: incontro tra gli agenti e il Milan, l’Inter vorrebbe…

Politano lascerà l’Inter a gennaio. C’è la fila per l’ex Sassuolo, con l’Inter che spera di ottenere i 30 milioni che la Fiorentina aveva proposto lo scorso agosto. Oltre ai vola, sulle sue tracce ci sono Roma, Napoli, Atalanta e ora anche il Milan. Il Corriere dello Sport rivela che ieri gli agenti di Politano, Lippi e Pennacchi erano a Casa Milan per parlare con il club rossonero e hanno avuto contatti con gli altri club, fatta eccezione per la Roma, la destinazione preferita del calciatore.

L’Inter preferirebbe mandarlo a Firenze per anticipare tutti su Castrovilli in vista della prossima estate, un calciatore che è considerato la mezzala ideale per il 3-5-2 di Conte e sul quale il club nerazzurro farà uno sforzo economico importante.

Resta in piedi l’ipotesi di uno scambio di prestito con Llorente (Napoli), mentre al suo posto potrebbe arrivare uno tra Giroud e Petagna.