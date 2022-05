Pazzini: “Inter, nelle ultime sta facendo bene. Lautaro concentrato su finalizzazione”

L'attaccante ha detto la sua sui nerazzurri in questo finale di campionato e prima dell'ultima partita, quella con la Samp

Giampaolo Pazzini, prima di Inter-Sampdoria ha detto la sua sulla partita su DAZN. «La squadra nerazzurra sta facendo molto bene, nelle ultime otto ne ha vinte sette e ha dimostrato di crederci fino in fondo, sicuramente farà la partita». «Lautaro si è concentrato molto di più sulla finalizzazione, lui può far bene anche la prima punta e i ha dimostrato. Ha dimostrato di essere bravo sui movimenti in profondità. La posizione è per lui fondamentale ed è bravo anche nel senso del gol».