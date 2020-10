Crosetti: “Inter, peccato non aver approfittato del ko del Real Madrid. Sarà un girone…”

L’Inter non è andata oltre il 2-2 casalingo contro il Borussia Monchengladbach, ma peggio ha fatto il Real Madrid, clamorosamente sconfitto in casa dallo Shakhtar Donetsk. Maurizio Crosetti, nel suo editoriale per Repubbica, ha parlato della situazione del girone B dopo la prima giornata:

“Era l’ultima notte di Milano prima del coprifuoco, per gli interisti si è chiusa senza feste e in sofferenza nonostante Lukaku. Potevano approfittare dell’incredibile caduta del Real Madrid in casa, non al Bernabeu ma nel campo d’allenamento diventato stadio in questo tristissimo e vuoto autunno. Tre gol dallo Shakhtar con Zidane che ripete «è colpa mia, solo colpa mia». Sarà un girone mischia fino all’ultimo minuto, l’Inter è abituata a epiloghi così ma oggi poteva essere in testa“.