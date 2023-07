Ci sarebbe anche l'Inter su Pedro Gonçalves: secondo il quotidiano portoghese Record, i nerazzurri starebbero seguendo con grande interesse il centrocampista offensivo lusitano, reduce da diverse ottime stagioni con lo Sporting Lisbona. Sul giocatore, che ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, è forte il pressing dell'Aston Villa, pronto a sborsare 45 milioni per lui: offerta che non soddisferà lo Sporting. L'Inter, da par suo, non potrà spingersi oltre i 40.