E’ Arturo Vidal il peggiore dell’Inter contro il Borussia Moenchengladbach, secondo il Corriere della Sera. Al cileno 4.5 in pagella, con questa motivazione: “Sciagurato e ingenuo. Un giocatore della sua esperienza non può causare il rigore che consente al Borussia di riacciuffare la partita. Poi non si accorge di Hofmann che gli sfila alle spalle. Si abbassa per avviare l’azione, ma non attacca quasi mai la profondità”.