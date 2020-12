Non ha nessun dubbio la Gazzetta dello Sport nell’assegnare il titolo di peggiore in campo per l’Inter dopo la gara con lo Spezia. La bocciatura è per Roberto Gagliardini, da 5 in pagella per la rosea: “Resta impigliato nella ragnatela dei passaggio dello Spezia. I bianchi lo aggirano, lo sfasano, lo fanno correre a vuoto. Un paio di volte viene chiamato a tocchi neppure complicati, eppur li sbaglia”, si legge sul quotidiano.