Pellegrini: “Lautaro vale 150 milioni. L’Inter è la più completa. Su Juve e Inzaghi…”

L’ex numero 1 ha poi aggiunto:

“Quanto vale Lautaro? 150 milioni è una cifra secondo me giusta per un giocatore ancora giovane e con un grande futuro di fronte, con doti atletiche e umane che vede la porta come pochi”.

Sullo scudetto:

“L’Inter la vedo benissimo quest’anno, è la squadra più completa del campionato. Sono certo che farà molto bene perché è forte non soltanto nei suoi titolari, ma anche nelle riserve. Marotta è stato come sempre bravissimo, vendendo il portiere Onana in estate, a finanziare una campagna acquisti che ha portato poi alla costruzione di questa rosa”.

Tra due giornate andrà in scena la sfida con la Juventus a Torino:

“Senz’altro è un vantaggio per la Juventus non disputare le coppe, ma la rosa nerazzurra è così ben assortita che può tranquillamente competere su due fronti. Poi, forse, i tempi sono anche un po’ prematuri per emettere un giudizio completo sui bianconeri. Aspetterei questa sfida contro l’Inter”.

Pellegrini chiude con una battuta su Simone Inzaghi:

“È maturato, lo trovo più consapevole delle sue possibilità, è un grande allenatore. Non è stato facile lo scorso anno perché molti lo davano per spacciato, ma non ho mai avuto la sensazione che ci fosse, da parte del management dell’Inter, la volontà di sostituirlo”.

