Inter, per Calhanoglu 7 gol e 8 assist: solo Milinkovic-Savic ha fatto meglio

Il centrocampista turco ha preso parte a ben 15 reti per i nerazzurri: tra i pari ruolo solo il laziale ha fatto meglio in Serie A

Hakan Calhanoglu – in gol in due delle tre partite giocate al Meazza contro il Verona in Serie A – ha partecipato attivamente a 15 gol (sette reti, otto assist) in questo campionato; tra i centrocampisti soltanto Sergej Milinkovic-Savic (18) ha fatto meglio.