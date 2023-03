Inter, per Inzaghi è il momento del salto di qualità. Il tecnico striglia la squadra

"Toni costruttivi ma fermi , quelli usati dall’allenatore con la squadra: del resto la sua faccia dopo la sconfitta del Dall’Ara era cupa come non mai, anche se lo stesso tecnico aveva ammesso le sue colpe e il fatto di «non sentirsi tradito dai giocatori». Nessun tradimento, ma proprio perché ormai sta diventando una cattiva abitudine perdere punti con le provinciali dopo una grande vittoria (ben 10 in questo primo scorcio di 2023 con Monza, Empoli, Samp e appunto Bologna)", spiega il Corriere della Sera.

"Non ci sono più alibi, non solo non è il momento dei cali di tensione, anche se all’orizzonte ci sono pesci piccoli come Lecce e Spezia: l’Inter deve arrivare a pieni giri (con due vittorie) alla sfida con il Porto che vale i quarti e fino a 20 milioni di introiti in più. Per Inzaghi, che ha riportato un anno fa l’Inter agli ottavi, è il momento del salto di qualità in Champions, ma anche nella gestione del campionato: dopo la sfida con i portoghesi del 14 marzo ci sarà quella con la Juve a San Siro. Capitolo infortunati: allenamento ancora a parte per Correa, Skriniar e Dimarco", aggiunge il quotidiano