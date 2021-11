Inter, per Inzaghi tabù Napoli: 2 vittorie in 11 incontri. E con Spalletti…

Il bilancio tra i due allenatori è in perfetta parità, sia nel dettaglio delle stracittadine sia più in generale

Domani sera a San Siro arriva un vero e proprio tabù per Simone Inzaghi. Come ricorda il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico dell'Inter in 11 incroci con gli azzurri è riuscito ad uscire vincitore solo 2 volte. Ecco che da domani andrà invertita questa tendenza: "Fino all’11 gennaio 2020, infatti, Simone non aveva mai battuto il Napoli. E dopo quella prima volta (1-0 a firma del solito Immobile), c’è stato pure il bis nel campionato successivo: un 2-0 con sigilli del solito Ciro “nazionale” e di Luis Alberto. In entrambe le circostanze si giocava all’0limpico. E, allora, visto che domani sera Inter e Napoli si sfideranno a San Siro, perché non potrebbe accadere ancora? Ad ogni modo, domani sera, Inzaghi non si ritroverà di fronte soltanto il Napoli, ma anche Spalletti avversario di quattro derby della Capitale.