TS – Inter, per Vidal si pensa ad una soluzione alla Joao Mario: i dettagli

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Arturo Vidal. Il cileno non è più parte del progetto nerazzurro e il club sta cercando la soluzione migliore per smaltire il suo ingaggio troppo elevato. Scrive in merito Tuttosport: "Il centrocampista, voluto fortemente da Conte, non ha reso secondo le aspettative ed è, di fatto, un "peso" per l'Inter con il suo ingaggio da 6.5 milioni. Per Vidal il club pensa a una soluzione alla Joao Mario o Nainggolan, ovvero rescissione del contratto (il centrocampista cileno ha l'accordo fino al 2022 con opzione per il 2023), ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore - che ieri su Instagram ha postato una foto sul volo Dubai-Milano scrivendo «di ritorno a casa!» -, dalla buonuscita che l'Inter gli verserà e dai club interessati (fra questi, c'è di nuovo il Boca Juniors)".