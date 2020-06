SM – Inter, con la Samp una finale. In crescita le percentuali di permanenza di Lautaro

I colleghi di SportMediaset hanno fatto il punto sull’Inter a due giorni dal match di campionato con la Sampdoria al Meazza: “La partita con la Sampdoria vale una finale, perché solo vincendo i nerazzurri si porterebbero a 6 punti dalla Juve e 5 dalla Lazio. Conte lo sa bene e ha riportato i suoi calciatori a respirare l’aria del Meazza nel pomeriggio di ieri. Per la rimontona servono i gol dei bomber che hanno steccato nelle ultime uscite. Sono intanto in crescita le percentuali di permanenza di Lautaro: le offerte pervenute finora da Barcellona non sono soddisfacenti”.