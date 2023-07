Inter, 10 gol alla Pergolettese: poker di Lautaro. I nuovi? TS: “Ecco come sono andati”

Come riporta Tuttosport, a differenza della sfida col Lugano ieri Inzaghi ha gettato nella mischia anche i vari reduci dalle nazionali, compresi, dunque i tre nuovi acquisti ancora a secco di minuti in nerazzurro ovvero Thuram (titolare nel primo tempo), Frattesi e Cuadrado (nella ripresa). Il centrale tedesco Bisseck, invece, aveva già esordito col Lugano.

“Come sono andati i nuovi? Logico che tutti abbiano bisogno di tempo, sia per trovare il ritmo partita, sia per inserirsi al meglio negli schemi di Inzaghi. Thuram si è sforzato di venire incontro e giocare di sponda e le migliori cose, in effetti, le ha fatte in appoggio ai compagni (in particolare con Sensi). Frattesi, subentrato a Barella, si è gettato spesso negli spazi, confermando la sua propensione offensiva. Più indietro logicamente Cuadrado, arrivato da poco più di 24 ore. Il colombiano - maglia 17, ma non è il numero definitivo - ha tenuto la fascia e cercato qualche azione delle sue”.