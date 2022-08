Inter, fissato allenamento congiunto con la Pergolettese. “A Inzaghi non bastano…”

"Un nuovo allenamento congiunto. Stavolta non giovedì, ma mercoledì pomeriggio. Avversario, la Pergolettese, formazione di Serie C come il Novara e la Pro Sesto che nelle ultime due settimane hanno sfidato i nerazzurri alla Pinetina". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle ultime news di casa Inter. "A Inzaghi non bastano le cinque amichevoli ufficiali che erano state fissate contro il Lugano, le tre francesi della Ligue 1 (Monaco, Lens e Lione), più il Villarreal (sabato a Pescara). L’ex allenatore della Lazio sa che in questa stagione così compressa e ricca di impegni ravvicinati bisogna allenare il gruppo a giocare spesso fin dal precampionato. E così sta facendo. Dal giorno del raduno, il 6 luglio, l’Inter ha disputato quattro amichevoli ufficiali e tre allenamenti congiunti che poi altro non sono che... amichevoli a tutti gli effetti, ovvero da 90’, ma disputate alla Pinetina e senza che le ammonizioni valgano. Prima dell’esordio di Lecce del 13 agosto, arriverà a quota nove match", spiega il quotidiano. L'obiettivo è trovare sempre più la condizione, anche perché alcuni giocatori - Lukaku, Calhanoglu, Mkhitaryan, Correa e Dzeko ad esempio - sono ancora lontani dal proprio standard.