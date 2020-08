TS – Inter, obiettivo semifinale: pericolo Havertz, nuovo test per il muro nerazzurro

L’Inter di Antonio Conte si appresta ad affrontare nei quarti di finale di Europa League il Bayer Leverkusen della stellina Kai Havertz. I nerazzurri, come sottolinea Tuttosport, si affideranno alla ritrovata solidità del proprio reparto difensivo:

“Per entrambi si tratterà di un crash test. Da un lato ci sarà Kai Havertz, stella del Bayer Leverkusen, giocatore di 21 anni, considerato uno dei migliori prospetti del calcio tedesco. […] La componente numero due dell’esperimento crash test, quella nello specifico che porterà in Germania da Milano il muro. Composto da un portiere molto esperto come Handanovic, più tre centrali, più tutto quello che serve per prolungare la striscia di imbattibilità del capitano sloveno e viaggiare verso una semifinale di Europa League disinnescando il talento di casa“.

CONFERMA – “Se De Vrij è una certezza da inizio campionato (infatti è anche stato premiato come Mvp nella speciale classifica stilata dalla Lega di Serie A), accanto a lui sta crescendo molto bene al suo fianco anche il giovane Bastoni. Il quale migliora in copertura, ma ci sta prendendo gusto anche a servire assist ai compagni. Fondamentale è poi il recupero per la causa di tutta l’esperienza europea (e non solo) di Godin, che nelle ultime settimane si è seduto in cattedra“.